Lambaréné : hommage à l'illustre Georges Rawiri

À l'initiative de sa famille biologique (neveux, et petit-fils), le premier président du Sénat, Georges Rawiri, décédé le 9 avril 2006 à Paris, a reçu un bel hommage de la part de ses parents, amis et conaissances venus se recueillir devant son mausolée, à l'occasion du 16e anniversaire de son décès. La cérémonie a eu lieu en sa résidence de Lambaréné, le 23 avril dernier, sous la supervision de son petit-fils, Héry Alex Walker Anguilet, soutenu en cela par d'autres membres de la famille. C'était en présence du préfet de l’Ogooué et des Lacs, Élie Nziengui, représentant le gouverneur de province, Barnabé Mbangalivoua.

Le discours prononcé par Jean-Claude Baptiste Wora, neveu du disparu, a été l'un des temps forts de ces retrouvailles privées. L'orateur est revenu sur la riche vie de son oncle dont le parcours sur terre fut des plus admirables. “Tonton Georges Rawiri était poète, politicien, haut cadre et humaniste”, a-t-il confié. Tout le monde s'est ensuite dirigé vers son mausolée où plusieurs gerbes de fleurs ont été déposées. Au grand bonheur de Héry Alex Anguilet Walker, l’organisateur.

N'DOUNDA

Lambaréné/Gabon