Port-Gentil/Transport fluvial : voyages risqués sur l’Ogooué

L'ÉTAT a construit la route d'Omboue pour relier la ville de Port-Gentil au reste du pays. Mais jusqu'à présent, la livraison de ce chef-d'œuvre est toujours attendue, et les habitants du département de Bendjè n'en profitent toujours pas. Pour preuve, ils sont nombreux qui continuent, malgré eux, de recourir à la voie fluviale pour se déplacer. Au grand bonheur des propriétaires de pirogues qui, aveuglés par l'appât du gain, procèdent souvent aux chargements abusifs, voire suicidaires, qui ne tiennent pas compte des normes sécuritaires.

Les passagers sont entassés comme des sardines dans une boîte. La surcharge est telle que les pirogues se retrouvent souvent à naviguer à fleur de l'eau. Et c'est ainsi deux fois par semaine (lundi et jeudi) sur l'Ogooué, le plus long fleuve du Gabon. Et si la nuit tombe alors que vous êtes en pleine navigation, les piroguiers recourent à la lampe torche pour se frayer un chemin sur une voie fluviale où les billes d'okoumé dérivent régulièrement et constituent un danger permanent. "Si je manque l’embarcation le lundi, je dois attendre celle de jeudi. Pendant ce temps, les produits se dégradent. On fait donc avec malgré les risques encourus et en attendant mieux", a confié Julienne, une commerçante. La situation est préoccupante.

Les responsables de la marine marchande sont invités à multiplier des contrôles pour prévenir le pire, car la traversée d'Ozomboua peut s'avérer meurtrière. Alors, on en vient d'ailleurs à se demander où en est-on avec le projet de la route Mandorové-Port-Gentil qui devrait contourner la redoutable traversée à l'origine souvent d'accidents de navigation ?

Serge YACKELE-MIHINDOU

Port-Gentil/Gabon