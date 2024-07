Franceville : Du matériel orthopédique, acte de naissance et bons d’achat pour les personnes en difficulté

LE ministre des affaires sociales, Nadine Nathalie Awanang Anato en visite à Franceville, dans le cadre de la tournée Républicaine du chef de l’Etat, a saisi l’occasion pour rencontrer les personnes vivant avec un handicap et les personnes du 3e âge, de Franceville, Okondja et Ngouoni, respectivement les 18, 19 et 20 juillet dernier. C’était en faveur d’une cérémonie sobre, à chaque étape.

Les bénéficiaires ont eu droit au matériel orthopédique pour les personnes handicapées, aux actes de naissance pour les apatrides et aux bons d’achat d’une valeur de 20 000frs cfa, pour les personnes du 3e âge et les familles nécessiteuses. À Franceville, la ministre accompagnée de ses collaborateurs de la direction provinciale s’est rendue au chevet de la petite Grâce clouée au lit depuis sa naissance, c’était au domicile familial situé au quartier Ongali, dans le deuxième arrondissement.

« Notre rôle est aussi d’aller au plus proche des populations pour vivre la réalité du quotidien de ses familles, mais également manifester notre soutien à ses parents qui vivent le poids d’un enfant handicapé », a signifié le ministre. Les bénéficiaires ont manifesté leur gratitude au Président de la Transition et au ministre, non sans solliciter davantage d’aide.

Par cette même occasion, la patronne du département Affaires sociales a fait une visite des structures relevant de son département ministériel dans le Haut-Ogooué. Laquelle lui a permis de se rendre compte de l’état délabré des structures. « La vétusté des bâtiments, le besoin en matériel roulant, en matériel informatique, le besoin en renforcement des capacités et d’effectifs, est le même constat partout. Des budgets ont été prévus en matière d’investissement pour la réhabilitation des structures. Des engagements forts ont été pris par le chef de l’Etat, qui a donné des instructions sur certains chantiers à mener », a rassuré la ministre.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon