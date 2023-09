Alexandre Sambat : 25 ans après, une trace indélébile

Décédé le 19 septembre 1998, Alexandre Sambat a, d’une façon ou d’une autre, marqué son histoire. Diplomate, politicien, le natif de la province de l’Ogooué-Ivindo dans la ville de Makokou a quitté la terre des vivants il y a 25 ans. À cet effet, sa famille et de nombreuses personnes qui l’ont connu n’ont pas manqué de lui rendre hommage en ce jour particulier.

Témoignages*

« En ce jour de mémoire, nous nous réunissons pour rendre hommage à un fils du Gabon qui a dédié sa vie au service de son pays et à la défense des valeurs universelles de paix, de justice et de liberté. Alexandre Sambat, né le 4 octobre 1948 à Makokou, demeure une source inépuisable d'inspiration, une figure qui incarne l'excellence et le dévouement ».

Issu de la noble terre de l’Ogooué-Ivindo et connu affectueusement sous le nom de "SALEX", Alexandre Sambat a su, dès sa tendre jeunesse, qu'il était destiné à un grand destin. À l'origine prédestiné à devenir prêtre, il a plutôt emprunté le chemin de l'éducation, se forgeant une solide base académique qui l'a conduit à exceller en pétrochimie et en psychologie industrielle. Son talent ne s'est pas limité aux domaines académique et politique. Artiste dans l'âme, il a su user de sa passion pour la musique comme un puissant vecteur de changement social. Sa chanson emblématique "Freedom for Mandela", qu'il a lui-même écrite et interprétée, reste une ode vibrant à la libération et à la justice, un symbole fort de l'engagement indéfectible de Sambat dans la lutte pour la libération de Nelson Mandela.

Alexandre Sambat a également laissé à l'humanité une œuvre immortelle, “The World Peace Song", connue en français sous le titre "Un cri de paix". Cette chanson continue de résonner dans les cœurs et les esprits, unissant les gens dans un appel commun à la paix et à l'harmonie. Preuve de son impact indélébile, elle a été interprétée par l'armée lors de la cérémonie d'investiture du président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le 4 septembre 2023, véhiculant un message d’espoir et d’unité pour notre nation. Alors que nous marquons le 25ème anniversaire de son départ physique, nous sentons plus que jamais la présence vibrante d'Alexandre Sambat dans le patrimoine vivant du Gabon.

Un homme qui a transcendé les clivages politiques pour œuvrer en faveur de l'unité et du progrès, un véritable pionnier dans la défense des droits de l'homme et dans la promotion de la culture gabonaise. Sa vie fut un testament de courage, de persévérance et de dévouement inébranlable au service de la nation. Alexandre Sambat reste, pour nous tous, une lumière guidante, un héros dont l'héritage continue d'inspirer et de guider, non seulement le Gabon mais le monde entier. Alors qu’il repose en paix, sachant que sa mission a été accomplie, nous lui rendons hommage aujourd'hui, reconnaissant l’homme, l'artiste et le visionnaire qui a non seulement rêvé d'un Gabon meilleur mais qui a aussi œuvré toute sa vie pour le réaliser.

Merci, Alexandre Sambat, pour votre sagesse, votre courage et votre vision. Que votre esprit continue de nous guider vers un avenir de paix, d'unité et de prospérité. Vous demeurez à jamais dans nos cœurs, un héros gabonais, une légende immortelle.

Biographie*

Jeunesse et éducation

Alexandre Sambat, né le 4 octobre 1948 à Makokou dans la province de l'Ogooué-Ivindo, était initialement destiné à une carrière ecclésiastique avant de s'orienter vers des études supérieures en pétrochimie. Il poursuit son parcours académique à l’université de Clermont Ferrand où il se spécialise en psychologie d'entreprise.

Carrière et engagement politique

Suite à ses études, Sambat entame sa carrière professionnelle chez Shell Gabon où il laisse un impact significatif. Son chemin prend une tournure décisive en 1981 lorsqu'il est appelé à servir au gouvernement gabonais, marquant le début d'une longue et illustre carrière politique.

Dans les années qui suivent, Sambat gravit les échelons du gouvernement gabonais, occupant divers postes ministériels avec un dévouement et une passion indéfectibles. Il a su imprimer sa marque dans de nombreux secteurs, notamment en tant que ministre de la Santé publique et de la Population, de l'Emploi, du Tourisme, de l'Environnement, et bien plus encore.

Ses compétences et son leadership l’ont également amené à servir en tant qu'ambassadeur du Gabon aux États-Unis de 1991 à 1993, renforçant les liens diplomatiques entre les deux nations et plaçant le Gabon sur l’échiquier international.

Contributions artistiques

Parallèlement à sa carrière politique, Sambat a nourri une passion pour la musique, utilisant ce médium comme outil d'expression et de revendication. Il s'est notamment illustré avec des compositions qui ont marqué l'histoire, dont la célèbre "Freedom for Mandela", un hommage vibrant à Nelson Mandela et à sa lutte pour la liberté.

Il a également créé la "World Peace Song", également connue sous le titre "Un cri de paix". Cette chanson, véritable hymne à la paix, a transcendé les frontières et continue de résonner dans les cœurs, illustrant l'engagement de Sambat pour un monde plus pacifique et uni.

Fin de vie et héritage

Malgré une carrière politique marquée par des hauts et des bas, dont une tentative malheureuse à l'élection présidentielle de 1993, Sambat n'a jamais abandonné son engagement envers son pays. Il a continué à servir avec dévouement, même en tant que membre de l'opposition, jusqu'à sa nomination comme ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, poste qu'il a occupé jusqu'à son décès le 19 septembre 1998.

Bien que cela fasse 25 ans qu'il nous a quittés physiquement, l'esprit d'Alexandre Sambat demeure vivant dans le cœur des Gabonais. Il reste une source d'inspiration, un symbole de dévouement, et un artisan de paix dont l'héritage continue d'éclairer le chemin du Gabon vers un futur prospère.

Son héritage musical vit toujours, comme en témoigne l'interprétation récente de "Un cri de paix" par l'armée gabonaise lors de la cérémonie d'investiture du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le 4 septembre 2023, attestant de l'empreinte indélébile qu'il a laissée dans l'histoire du Gabon.

Ainsi, Alexandre Sambat reste gravé dans la mémoire collective comme un homme au service du peuple, un visionnaire, et un artisan de la paix et de l'unité. Son parcours et ses œuvres continuent de guider et d'inspirer, faisant de lui une légende immortelle dans l'histoire gabonaise.