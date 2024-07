Franceville : le chef de l’Etat offre des véhicules et du matériel d’entretien

L’administrateur altogovéen, Jaques Denis Tsanga a procédé mardi 23 juillet 2024, à la distribution de sept véhicules pick-Up aux administrations déconcentrées, pour faciliter leur mobilité. Lesquels sont une dotation du chef de l’Etat, lors de son récent séjour en terre altogovéenne. Les administrations bénéficiaires sont le cadastre, le travail, Radio Masuku, la jeunesse et sport, la direction de zone académique, les affaires sociales et le secrétariat général de province. Ceci pour favoriser un rendement plus accru.

« J’ai regardé les services les plus en difficultés. On pourvoit aux besoins des administrions pour qu’elles aient une efficacité dans l’accomplissement du service dont ils la charge », a fait remarquer le gouverneur. Pour les administrations bénéficiaires, cette dotation vient booster leurs activités sur le terrain. « Depuis 10 ans le ministère du travail n’a plus eu de dotation », précise Didas Mikendi, DP travail.

« Nous profitons de cette occasion pour remercier le président de la République, pour ce geste salvateur, qui va nous permettre de mieux nous déployer sur le terrain. La direction de la zone académique depuis sa mise en place en 2011 n’a jamais bénéficié d’une telle dotation. C’est un véritable soulagement », a renchérit Vincent de Paul Obanga, DZA sud-est.

Dans le même temps, les délégués spéciaux des différentes communes du Haut-Ogooué, des départements de la province ainsi que les préfectures ont reçu un important lot de matériel d’entretien des villes. Parmi lequel des tricycles, brouettes, pioches, pèles, râteaux, bottes, gants, machettes, etc. L’œuvre est du président de la République. « Ce matériel est un généreux coup de pouce. Bientôt nous allons réceptionner les débroussailleuses et les tronçonneuses », s’est réjoui le délégué spécial d’Akiéni, le Colonel Roger Pitty.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon