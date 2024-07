Franceville : les délégués spéciaux au chevet des victimes d'incendies

Le 1er arrondissement de la commune de Franceville a été le théâtre, en l'espace de trois jours, de deux violents incendies qui ont jeté à la rue plusieurs familles aux quartiers Corniche 1 et Lekey. Plusieurs commerçants ont perdu marchandises et argent.

Et si aucune perte en vies humaines n’a été enregistrée, par contre les sinistres ont fait d'importants dégâts matériels. Touchés par ce double sinistre, tous les délégués spéciaux de la Transition pour la commune de Franceville, conduits par le délégué spécial Christian Dominique Ndjogho Cognot, se sont rendus sur les lieux le 11 juillet 2024 pour réconforter et soutenir les familles sinistrées.

Et proposer un relogement provisoire aux victimes. " C’est un vent sombre qui a soufflé sur la ville. En faisant le tour du propriétaire, nous avons vu des maisons complètement ravagées par lesflammes, des maisons irrécupérables. Les familles ont tout perdu. Dans notre mission de proximité, il était important pour nous de venir réconforter ces familles affaiblies par cet événement et leur apporter tout notre soutien dans cette situation douloureuse. Nous allons rendre compte aux plus hautes autorités afin que des solutions idoines soient trouvées pour leur venir en aide ", a déclaré Christian Ndjogho Cognot.

Il faut dire que les constructions anarchiques dans le cas de Lekey ont favorisé la propagation rapide du feu à d’autres habitations. Au total, ce sont cinq maisons qui ont été consumées par les flammes.

Les causes réelles de ces incendies ne sont pas encore élucidées, l’expertise des sapeurs-pompiers permettra de faire la lumière sur l’origine du feu. Toutefois, selon les sinistrés, l’origine serait des courts-circuits électriques.

" Je suis locataire ici depuis 25 ans, avec mes voisins, nous avons perdu toutes les marchandises et rien dans nos maisons n’a pu être récupéré. C’est le courant qui a pris feu. Nous remercions les autorités pour leur appui ", a fait savoir Dramé Sékou.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon