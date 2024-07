Mouila : la mairie se dote de l’outil informatique et du matériel de nettoyage

Le délégué spécial de la commune de Mouila, Cyriaque Mbadinga a présenté, dernièrement dans le grand hall de l’Hôtel de Ville, l’outil informatique, les fournitures de bureau et des machines acquises, destinées au nettoyage du chef-lieu de la province de la Ngounié.

Ce matériel est composé essentiellement de six ordinateurs fixes, un ordinateur portable, six onduleurs, deux pondeuses (grande et petite), deux imprimantes, des fournitures de bureau et un rétroprojecteur comportant un tableau.

Y compris quatre débroussailleuses de marque Still avec accessoires. La présentation s'est faite en présence des délégués spéciaux adjoints et des délégués spéciaux d'arrondissements.

Selon Cyriaque Mbadinga, cette acquisition résulte de petits moyens (10 millions de francs) mis à la disposition de leur collectivité, via le Trésor public, par le président de la Transition, après l’audience qu'a accordée ce dernier à l’ensemble des délégations spéciales du Gabon au terme du Dialogue national inclusif (DNI).

Au cours de cette rencontre, Brice Clotaire Oligui Nguema fit la promesse d'aider les délégués spéciaux à cette hauteur, afin de s'acheter le matériel nécessaire de bureau et l'outil adéquat pour l'embellissement de leurs villes.

“Le Trésor public a envoyé directement les 10 millions chez les fournisseurs retenus”, a précisé le premier délégué adjoint, Jacques Lekouaka, saluant la transparence ayant prévalu dans la gestion de cet argent public.

C'est un ouf de soulagement pour les services de la municipalité de Mouila, qui peinaient à travailler faute de matériel de bureau.

Félicien NDONGO

Mouila/Gabon