Port-Gentil/Couture : une “mine d'or” aux mains des expatriés

Le combat contre le chômage et la précarité bat son plein dans la société. Les plus hautes autorités du pays explorent toutes les solutions envisageables pour en venir à bout.

Pour preuve, entre recrutements à la Fonction publique et dans le privé, la mise en place des activités génératrice de revenus (AGR) ou la nationalisation de certaines activités…, tous les secteurs sont explorés pour endiguer la problématique du chômage qui a pris de l'ampleur dans notre pays.

Un tour éclair dans les marchés et quartiers de la capitale économique laisse entrevoir la mainmise des expatriés dans les domaines de la pêche, du commerce ambiant et bien d'autres petits métiers.

Dans la couture des habits hommes et femmes, par exemple, les nationaux brillent par leur absence.

"Pendant les fêtes du 1er mai et du 17Août, lorsque nous cherchons à coudre les uniformes de nos salariés, ce sont les tailleurs expatriés, mieux structurés et plus aguerris, qui occupent la scène. Ce sont parfois des millions de francs qu'ils touchent à la fin", témoigne un cadre d'une entreprise qui s'interroge sur le chemin que prennent les jeunes formés dans des centres tels que "Les Cocotiers".

C'est à croire que la culture de l'esprit de l'auto-emploi et de l'entrepreneuriat peine à prendre corps chez les nationaux, en dépit des formations et séminaires organisés dans ce sens pour les booster.

Mais comme on le dit, "enseigner c'est répéter".

Les pouvoirs publics se doivent de maintenir, malgré tout, des sessions de formation.

René AKONE DZOPE

Port-Gentil/Gabon