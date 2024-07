Contre la torture : des agents de la Sécurité pénitentiaire formés sur la Convention de l'Onu

Dans la foulée mais également dans le prolongement de la commémoration de la Journée nationale des droits de l'Homme du 30 mai dernier, 110 agents de la Sécurité pénitentiaire (SP) régulièrement affectés à la prison centrale de Libreville ont suivi sur deux jours (27 et 28 mai 2024) une formation soutenue sur la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et sur les principes d'hygiène et de salubrité.

Conformément aux recommandations formulées par les experts du sous-comité de l'Onu pour la prévention de la torture au terme de leur visite au Gabon, en mars dernier.

Ainsi édifiée et outillée sur des conditions de privation de liberté à visage humain, la centaine d'agents issue de cette formation sur les droits de l'Homme a solennellement reçu lundi leurs attestations de formation des mains du secrétaire général du ministère de la Justice, François Mangari, représentant le ministre.

Ce, à la suite des personnels du Centre national de Santé mentale de Melen et de la Direction de la Sûreté urbaine de Libreville, quelques jours auparavant.

Lors de son intervention circonstancielle, le SG de la Justice a exhorté les récipiendaires de la prison de Gros-Bouquet, la plus grande du pays, à s'approprier les enseignements reçus au cours des sessions de formation initiées par la Direction générale des droits de l’Homme et à poursuivre les efforts en vue de l'amélioration des conditions de détention dans tous les lieux de privation de liberté au Gabon.

Cette formation des personnels pénitentiaires de Libreville s'inscrivait aussi dans l'esprit de la thématique de l'édition 2024 de la Journée nationale des droits de l'Homme : "10 jours d'actions pour humaniser les lieux de privation de liberté".

En somme une pressante exhortation à œuvrer à l'amélioration des conditions de détention dans l'ensemble des lieux de privation de liberté.

I.I

Libreville/Gabon