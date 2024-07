USTM : L’application web du suivi des diplômés officiellement lancée

Une application de suivi des diplômés de l’Université des sciences et techniques de Masuku (USTM) a été lancée jeudi 18 juillet 2024, à l’auditorium de Mbaya, à Franceville. Cette application s’inscrit parmi les activités menées par la coordination du projet Unesco-CFIT III de l’USTM, le projet Fonds-en dépôt chinois, piloté dans cette Université par le Pr Nicaise Manfoumbi Boussougou.

C’était en présence de la délégation de l’UNESCO, venue dans le cadre de la mission annuelle d’évaluation dudit projet. Laquelle délégation a été conduite par Yufeng Liu, spécialiste du programme section de l’enseignement supérieur. C’est avec le soutien financier de la République populaire de Chine que l’UNESCO a pu lancer cette phase III. La coordination dudit projet à L’USTM a mis à contribution ses étudiants, à travers un concours de réalisation d’une application Web de suivi de ses diplômés. L’application qui vient d’être lancée est donc le produit d’un groupe de quatre étudiants, sortis lauréat du concours.

Cette application se veut être un outil de gouvernance et d’aide à la décision pour l’Université ; Un outil d’aide à l’insertion professionnelle pour l’étudiant ; Un outil de recherche des profils pour les professionnels. «Une fois diplômés, les étudiants vont à la recherche de l’emploi, mais il est difficile d’avoir une traçabilité. Mais avec cet outil, avant qu’ils ne soient diplômés, ils ont obligation de s’inscrire sur le site et d’actualiser leurs informations en ce qui concerne leurs carrières professionnelles », a expliqué le Pr Nicaise Manfoumbi Boussougou.

Non sans préciser que cette application permettra une traçabilité des diplômés de l’USTM, d’avoir une visibilité sur l’ensemble des formations, de pouvoir estimer le taux d’employabilité, les secteurs qui emploient le plus pour permettre d’avoir une base de données et des statistiques. C’est un véritable outil d’aide à la gouvernance. Ce projet devra contribuer à lutter contre le chômage des jeunes, l’inadéquation des compétences et à promouvoir le développement socio-économique en Afrique.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon