Koula-Moutou : les structures hospitalières de la province ravitaillées en médicaments

Chose promise, chose due. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, vient de répondre favorablement aux préoccupations liées à l'accès aux médicaments exprimées par les populations de l'Ogooué-Lolo lors de sa tournée républicaine dans cette province du 10 au 12 mai 2024.

Sur les instructions du chef de l'État, la direction générale de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs) a tout mis en œuvre pour répondre auxdites sollicitations.

C'est ainsi que sa directrice générale, Audrey Christine Chambrier Voua, accompagné de plusieurs personnalités administratives de la province, s'est rendue sur place pour rendre effective ces instructions du président de la République, en offrant plusieurs cartons de médicaments variés, pour le traitement des pathologies identifiées dans la province.

Un choix de produits issu des besoins exprimés par les responsables des structures sanitaires de l’Ogooué-Lolo sur la base des statistiques réalisées en milieu hospitalier.

" Cette dotation spéciale du chef de l'État dont vient de bénéficier l'Ogooué-Lolo sera logée dans les différentes structures sanitaires de la province. À savoir le département de la Lolo-Bouenguidi, Koula-Moutou et le district de Popa ; le département de Mulundou, Lastoursville et les districts de Matsatsa et Ndangui ; le département de la Lombo-Bouenguindi, Pana et le district de Dienga ; le département de l’Offoue-Onoye, Iboundji ", a précisé la DG de la Cnamgs. Rappelant que ces médicaments sont gratuits et ne peuvent être vendus aux malades.

" Il sera mis en place une fiche de gestion efficace et efficiente des stocks mis à votre disposition, l’élaboration d’un fichier de suivi statistique de diverses consommations dûment mentionnées et la production d’un rapport détaillé adressé à la direction de la région sanitaire et transmis aux plus hautes autorités ", a-t-elle enfin indiqué aux responsables des structures sanitaires.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon