Arise IIP/ AFC : 100 millions de dollars pour les zones économiques spéciales

La zone industrielle spéciale de Nkok (ZIS) mais également celles implantées dans le Moyen-Ogooué et le Haut-Ogooué pourraient bénéficier d’importants financements pour leur développement.

En effet, selon l’agence Ecofin, Arise Integrated Industrial Platforms (Arise IIP), le développeur et opérateur panafricain de parcs industriels, et Africa Finance Corporation ont annoncé, dans un récent communiqué commun, la signature d’un accord de partenariat pour lancer un fonds de 100 millions de dollars (60 milliards de francs) destiné à soutenir les entreprises industrielles africaines.

Ce fonds entre dans le cadre d’un partenariat qui a pour objectif de fournir des financements et des services de conseil aux entreprises s’implantant dans les zones économiquesspéciales (ZES) d'Arise IIP situées dans une dizaine de pays africains, notamment le Gabon.

L'AFC se chargera également de rechercher activement des financements auprès des agences de crédit à l'exportation (ACE) et des institutions financières locales et régionales, afin de mobiliser des fonds supplémentaires pour soutenir ces entreprises.

" Ce partenariat marque une étape importante dans notre engagement à offrir des services de conseil stratégique et de financement aux entreprises qui se concentrent sur des projets de capture de valeur et de substitution des importations en Afrique. En collaborant avec notre société d'investissement, Arise IIP et les entrepreneurs africains installés dans des zones économiques spéciales, nous visons à favoriser un écosystème qui augmentera le commerce, créera des emplois et stimulera le progrès économique sur le continent ", a commenté le PDG de l’AFC, Samaïla Zubairu, cité dans le communiqué.

"Arise IIP, c'est l'autonomisation. En donnant à nos clients les moyens d'agir et en veillant à ce qu'ils disposent d’un solide soutien financier nécessaire pour atteindre leurs objectifs opérationnels, cette collaboration avec Africa Finance Corporation, notre partenaire de longue date, nous rapproche un peu plus de la réalisation de notre vision d'une Afrique industrialisée et prospère ", a déclaré de son côté le PDG et fondateur d'Arise IIP, Gagan Gupta.

MSM

Libreville/Gabon