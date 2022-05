Productivité des agents : Setrag innove en Afrique

Spécialisée dans l’édition et la digitalisation des tests psychotechniques, une psychologue australienne a formé durant quelques semaines des agents de Setrag dans l’optique de permettre aux futurs formateurs d’utiliser un outil administratif de nouvelle génération qu’est la psychologie appliquée. Le directeur général de Setrag, Christian Magni, a donné son quitus pour cet investissement ambitieux. Cette science s’appliquant par un ensemble de tests psychotechniques variés est destinée à évaluer nos facultés telles que la logique ou l’exercice de la mémoire.

La Setrag compte donc exploiter ces techniques afin de mesurer les capacités cognitives des candidats à travers notamment des tests d’aptitude psychométrique qui permettent d’aborder le comportement, la personnalité ou encore l’intelligence émotionnelle de ces derniers. Ces nouvelles techniques permettent ainsi un recrutement plus efficace dans la sélection des candidats et dans l’attribution des postes. L’objectif étant de combiner capital humain et capital technique de sorte à booster de manière qualitative la productivité des agents : telle est la mission de Jean-Robert Avatoli, directeur des ressources humaines.

Il convient de rappeler que le Gabon est le premier pays africain à se doter d’un centre de psychologie appliquée avec des outils de dernière génération.

MSM

Libreville/Gabon