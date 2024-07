Le "Mouvement Gabao" à la conquête du Septentrion

L'ancien ministre des Sports, Franck Nguema, poursuit son périple à travers le pays, pour la présentation de son mouvement politique et citoyen dénommé "Gabao", aux populations de l'arrière-pays.

L'ancien député de la commune d'Akanda (province de l'Estuaire) et son équipe séjournent depuis le week-end dernier dans la province du Woleu-Ntem, au nord du Gabon.

Samedi dernier, ils ont entamé leur périple de présentation de leur nouveau parti politique aux populations des vingt-quatre quartiers de la commune de Bitam, chef-lieu du département du Ntem.

Une tournée que Franck Nguema a commencée par le quartier Mimbang-Essandone, avant de se rendre à Akue-Essimengane, Quartier-Est, Mengomo II, Agnizock, etc.

Occasion pour le président-fondateur du "Mouvement Gabao", d'inviter les populations à soutenir le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, et le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) dans leur immense travail de restructuration socio-économique du pays, lancée depuis le ''coup de libération'', sans effusion de sang, du 30 août 2023.

"Le mouvement Gabao, qui est un parti politique et un mouvement citoyen, a l'ambition de parler avec tous les Gabonais et toutes les Gabonaises quels que soient leur classe sociale, leur département et leur province d'origine".

Et de poursuivre : “Cela, parce que la proposition de Gabao est simple : il faut maintenant mieux répartir la richesse du Gabon auprès de toutes les familles gabonaises. Il y a trop de pauvreté. Tout est à refaire. Alors, faisons bien les choses sans exclure personne.”

M. Nguema n'a pas manqué de solliciter des autorités du CTRI "qui font un travail formidable", de revoir à la hausse les allocations familiales et autres aides en faveur des populations.

Le président du "Mouvement Gabao" profite également de son séjour woleuntemois, pour installer les responsables locaux des structures de base de sa formation politique

E. EBANG MVE

Bitam/Gabon