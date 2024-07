Lambaréné/Recherche scientifique : fin des travaux de l’atelier national

La Direction générale de la recherche scientifique et de l’innovation a tenu récemment, au Centre des recherches médicales de Lambaréné (Cermel), un atelier sur les axes stratégiques de recherche scientifique au Gabon dans le but d'en définir la vision.

Président du Conseil d'administration (PCA) du Cermel, Le Pr Peter Kremsner, a remercié le ministre de la Recherche scientifique, Pr Hervé Ndoume Essingone, et ses collègues des Travaux publics, le général Flavien Nzengui Nzoundou, et des Eaux et Forêts, le général Maurice Ntossui Allogo.

Ainsi que le délégué spécial de la commune de Lambaréné, le général Auguste Roger Bibaye Itandas. ouvrant les travaux, le Pr Ndoume Essingone a indiqué que ces assises sont d'un enjeu fondamental pour la société et le développement du Gabon.

Trois jours durant, les experts ont planché sur le cadre juridique, organisationnel et de pilotage de la recherche scientifique ; la production, la valorisation et la sécurisation de la recherche scientifique ; les ressources de la recherche scientifique ainsi que sur les synergies et les partenaires.

Au titre des recommandations, citons, entre autres, la gestion des carrières universitaires selon les normes, la révision de l’article 3 du décret 371 en créant un nouveau corps, notamment celui des ingénieurs, le changement de la terminologie DEA par doctorat à l’article 23 dudit décret, la mise à jour du décret 371 aux normes du système LMD, l'amélioration des conditions de vie des personnels ATOS, le relèvement du point d’indice de la retraite.

Édouard NZIGHOU

Lambaréné/Gabon