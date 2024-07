Événementiel : les professionnels de l'art du spectacle améliorent leurs compétences

C'est parce que l'art du spectacle a des codes qui évoluent dans le temps et que ses techniciens doivent pouvoir être dans l'air du temps, le Réseau des associations des régisseurs d'Afrique centrale, (Rarac), sous la houlette de son Secrétariat permanent, organise depuis lundi un atelier de formation pédagogique des régisseurs de la sous-région. Selon les organisateurs, les formations dans le domaine varient selon les pays.

Ce qui peut avoir une incidence sur le rendu qui perd en qualité. L'objectif est donc de renforcer et améliorer les compétences de ces spécialistes du spectacle et mobiliser des financements pour la mise en œuvre des activités et du financement de ce réseau.

Depuis lundi, les formateurs des régisseurs et techniciens du spectacle apprennent des outils techniques et pédagogiques. À l'issue de cette formation, ces derniers devraient être capables d'uniformiser la qualité des enseignants et les approches méthodiques.

Pour l 'administrateur permanent du Secrétariat régional, Goliath Maroko Moumossi, cette formation arrive a point nommé.

“Nous avons des régisseurs qui interviennent au niveau des spectacles qui ne sont pas bien formés. Les formateurs qui tiennent souvent des sessions n'ont pas compétence à transmettre les rudiments qui pourraient améliorer la gestion des événements”, a-t-il indiqué.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon