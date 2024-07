Tennis : Hervé Antchandie "fier d'avoir porté très haut le Vert-Jaune-Bleu à l'international"

L'Union : N'est-ce pas avec le sentiment du devoir accompli, en plus du titre de meilleur joueur du tournoi, qu'on vous imagine regagner la France, après la Coupe Davis avec le Gabon à Gaborone ? Hervé Antchandie :

"Je suis très heureux d’avoir été élu meilleur joueur de la compétition. C'est la récompense de toutes ces années de travail inlassable. En tant que numéro un de mon pays, savoir que j’ai été aussi le numéro un dans un tournoi majeur comme la Coupe Davis, même à un échelon continental moyen,ne peut que me rendre heureux. J’ai aussi la satisfaction d'avoir réalisé un sans-faute en remportant tous mes sept matchs, quatre en simple et trois en double. Je suis fier d'avoir porté haut le Vert-Jaune-Bleu à l'international et aidé mon pays à franchir un palier sur l'échiquier de la Coupe Davis".

Ces belles retombées vont-elles effacer la frustration de votre non-participation aux derniers Jeux africains ?

- Bien sûr que non. L'issue heureuse de cette Coupe Davis n’effacera jamais ma non-participation aux Jeux africains 2023. Il faut dire que j'avais été très surpris de voir que mon nom n’avait pas été cité pour ce rendez-vous. Surtout en tant que meilleur joueur gabonais.

J'ai appris que la DTN (Ndlr : Corinne Ayingone) n’a pas voulu me convoquer pour le Ghana, malgré ma performance aux précédents Jeux africains à Rabat où j’avais performé pour atteindre la 800e place mondiale. Elle entendait encore le faire pour cette Coupe Davis que nous venons de remporter. Je ne comprends vraiment pas.

C'est pourquoi je tiens vraiment à remercier de nouveau le président de la Fédération gabonaise de tennis, M. Jeannot (Ndlr : Jean-Baptiste Nseng Nseng) et le capitaine Abess (Samuel Abessolo Metogho) qui nous ont fait confiance, à mon petit frère René Antchandie et moi.

Car, comme vous pouvez le comprendre, sans leur contribution multiforme, nous n’aurions pas pu représenter notre pays.

Pour finir, quelles vont être la suite de votre programme et vos ambitions ?

- "Ma progression personnelle avant tout et la soif de nouvelles conquêtes. En tant que sportif visant les sommets, on veut toujours gagner et aller plus loin. Mais cela demande aussi un accompagnement financier. J’espère que mon pays va me permettre d’avoir les moyens qui m'aideront à atteindre mes objectifs. En rappel, après ma médaille de bronze à la Can 2018 et mes performances aux Jeux africains 2019, une bourse pour sportif de haut niveau m'avait été promise du temps du ministre des Sports, M. Franck Nguema. Ainsi qu'à la future génération. Il y a pas mal de jeunes qui montent, à l'étranger notamment, et ont besoin d'être aidés. C'est avec eux qu'il faut d'ores et déjà préparer l'avenir. Pour le rayonnement international du tennis gabonais."

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon