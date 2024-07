Basket-ball : dernière ligne droite de la saison et sonnette d'alarme de la Fégabab

La conférence de presse initiée par la Fédération gabonaise de basket-ball (Fégabab) a servi de tribune à son président Willy Conrad Asseko, au côté du Directeur technique national Jean-Christophe Oniane pour échanger avec les journalistes sur les activités restantes de la saison.

La première est la finale de la Youzou Élite Basket-ball (le championnat national amateur de première division) 2024 prévue demain à Libreville au gymnase du lycée national Léon Mba.

Avec au programme les affiches Relais BB/GSBC, chez les dames (à partir de 15 h 30 min) et Espoir BC/Gladiator BB, côté masculin (17 h 30 min). Le jubilé Edmond Okemvele Nkogho est l'autre rendez-vous majeur.

Le 10 août prochain et l'enceinte susmentionnée sont la date et le lieu retenus par la Fégabab pour des réjouissances autour de celui qui fut international et capitaine de la sélection gabonaise.

Les qualifications de l'Afrobasket 2025 ont été le point central de la sonnette d'alarme tirée par le président fédéral.

La préparation et la participation des Panthères à la fenêtre des éliminatoires prévues du 22 au 24 novembre prochain à Dakar (Sénégal) restent en effet tributaires de l'accompagnement de l'État.

Sachant, a priori, que le Gabon partira avec une longueur de retard sur ses trois adversaires de la poule B que sont le pays hôte, le Cameroun et le Rwanda.

Tous d'ores et déjà mobilisés pour cette avant-dernière étape qualificative à la prochaine grand-messe du basket-ball africain.

On notera enfin la minute de silence observée en ouverture des échanges à la mémoire de Frédéric Baader Zogo, Lin Brice Boubala et Louis Mermez Issembe, les trois membres de la presse sportive gabonaise disparus en ce morbide juillet 2024.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon