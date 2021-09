CHUO : Synaps : une semaine pour répondre à leurs préoccupations, sinon…

LE personnel soignant du Centre hospitalier universitaire d'Owendo (CHUO), affilié au Syndicat national des personnels soignants (Synaps) était réuni le 13 septembre 2021 en assemblée générale. Il s'est penché sur la situation administrative (avancements, réintégration et recrutement) de chacun de ses membres et les difficultés de cet établissement hospitalier qui, selon lui, impactent considérablement la qualité de son travail.

Le personnel médical du CHUO revendique, entre autres, la réhabilitation du scanner, des consommables, des équipements de travail (gants, blouses blanches…), en plus du paiement intégral des quotes-parts et de deux primes de garde (juillet), du paiement intégral de la dette Cnamgs, de la prise en charge du personnel et leurs ayants droit. Il a donné à la tutelle une semaine à compter du 13 septembre pour résoudre les points précités avant de brandir une menace de grève, si rien n'est fait.