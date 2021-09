Tourisme : pour une meilleure gestion du secteur

CAPITALISER toutes les niches de richesses dont regorge le tourisme est essentiel au développement de ce secteur dans notre pays. Les compétences pour manager avec efficacité une équipe de projet et gérer l’engagement des acteurs impliqués en vue de produire une performance optimale doivent donc être mises en synergie pour ce faire. D'où la tenue d'une "Formation technico-fonctionnelle sur la gestion et la conduite de projets", organisée hier dans un hôtel de Libreville.

Ce séminaire, ouvert par le ministre du Tourisme, Pascal Houangni Ambouroue, a été organisé dans le cadre de l'axe 3 du plan sectoriel d'accélération et de relance économique du Tourisme. "Je me suis engagé à faire en sorte que le ministère dont j'ai la charge, se déploie de façon optimale en ce qui concerne l'identification, le montage, l'implémentation ainsi que la gestion et la conduite de projet. Pour cela, il nous faut être en phase avec le postulat de bonne gouvernance et de bonne pratique…", a expliqué le ministre.