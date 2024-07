Transports : les agents exigent le paiement de leurs primes

La délivrance des documents de transport (permis de conduire, carte grise et autres) est à l'arrêt.

Pour cause, les agents du ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer sont en grève. Ils manifestent leur mécontentement sur l'esplanade Alusuisse, après le tribunal de première instance de Libreville.

Tous vêtus de noir pour exprimer leur désarroi, ils ont investi le parking de l'immeuble et fermé les bureaux. Aucun usager n'avait accès hier à un quelconque service au Centre national d'édition et de délivrance des documents de transport (CNDDT).

Arrivé au terme de leur préavis de grève depuis le 15 juillet dernier, l'Intersyndicale est montée au créneau pour fustiger “le mutisme et le mépris” du ministre.

Plusieurs revendications meublent le cahier de charges des grévistes. Paiement des arriérés de la prime de rendement (10 trimestres) et frais de visites (2 trimestres) aux agents de la Direction générale de la Marine marchande ; arriérés de 6 mois de prime de gratuité de transport de l'année en cours (janvier à juin) ; arriérés de salaire (juillet 2018 et juillet 2019) ; paiement du reliquat de 19 mois de la décote (Sogatra) et de la dette de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et celle de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) à Sogatra.

Les personnels mécontents fustigent également la mauvaise interprétation et application de l'arrêté fixant les conditions et modalités d'attribution et de répartition de la prime trimestrielle de rendement alloué aux fonctionnaires et agents de la main d'oeuvre non permanente en service au ministère de tutelle.

Ils déplorent aussi l'absence de sièges pour certaines directions générales et provinciales, et même des stations maritimes.

La présidente du Syndicat des agents de la Direction générale des transports terrestres, Eugenie Maramba, au nom des agents, rassure quant au respect d'un service minimum pendant cette grève dont la durée n'est pas déterminée.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon