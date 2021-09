Owendo : il poignarde mortellement son petit frère

UN drame est survenu dans la nuit du 12 septembre passé, au quartier Akournam II dans le 2e arrondissement d'Owendo. Un jeune d'homme, Rony Ivinga " Doudou ", a mortellement poignardé son frère cadet Loïc, âgé d'environ 14 ans, avant de fondre dans la nature. Une chasse à l'homme a été lancée par les forces de sécurité pour retrouver le fugitif afin qu'il réponde de son acte devant la loi. Et surtout expliquer les mobiles qui l'ont poussé à poser un tel acte.

Ce drame a choqué plus d'une personne, d'autant qu'il est difficile de comprendre ce qui a bien pu pousser Doudou à poignarder à mort son petit frère. " Ce sont des personnes que j'ai fréquentées depuis Moanda, où nous avons partagé des bons moments. Ils ont été élevés dans l'harmonie par leur mère qui, aujourd’hui est inconsolable, d'autant qu'il y a environ un an, ils ont perdu un de leur frère. Imaginez un peu la douleur de cette femme en ce moment. Nous sommes tous attristés par la disparition brutale de Loïc, qui était un enfant très respectueux et serviable. Partir aussi jeune et de cette manière nous plonge dans une grande tristesse ", témoigne une source proche de la famille.