Secourisme : les sapeurs-pompiers gabonais en stage de perfectionnement au Camp de Gaulle

Dix soldats gabonais du feu et un officier d'encadrement sont en formation incendie depuis hier, au Camp de Gaulle de Libreville.

Et ce, dans le cadre du partenariat militaire opérationnel entre les Forces armées gabonaises (FAG) et les Éléments français au Gabon (EFG). Un renforcement des capacités mené par le détachement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Une semaine durant, ils apprendront de meilleures techniques qui aideront à faire face aux incendies et à diverses interventions.

Hier pour la première journée, les apprenants étaient face à un premier exercice de lot sauvetage. Il s'agit d'une activité qui consiste à mettre en sécurité une personne par l'extérieur, l'extraire d'un puits, d'une fosse ou en excavation.

Cette formation organisée en deux temps aide à raviver les connaissances théoriques et pratiques sur le secourisme en incendie. Selon l'un des formateurs, le moral des troupes est au plus haut niveau et pourrait s'achever sur une note bien positive.

“Les équipes sont très réceptives et disposées à apprendre. C'est un stage de perfectionnement qui permet de revoir les bases et d'être plus outillés sur ce qu'ils avaient déjà appris, avoir des manœuvres un peu plus poussées”, a résumé l'un des formateurs.

L'idée à terme est qu'ils soient outillés pour intervenir plus efficacement sur les risques en matière de secourisme face à un incendie, et peut être des feux urbains, des sauvetages en excavation, lot de sauvetage.

Notons que suite à la signature du partenariat militaire opérationnel entre les Forces armées gabonaises (FAG) et les Éléments français au Gabon (EFG), le Camp de Gaulle est devenu depuis le 9 juillet 2024 un pôle de formation mixte en même temps qu'il renforce un partenariat adapté au contexte entre les deux pays.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon