Recherche scientifique : promouvoir les travaux scientifiques menés au Gabon

Quelles études mènent les chercheurs à l'abri des regards dans leurs laboratoires de l’Institut de recherches technologique (IRT), démembrement du Centre national de la recherche scientifique et technologique (Cenarest) ?

Pour répondre à cette question, des acteurs de la recherche scientifique et technologique du Gabon, ainsi que leurs homologues français et des industriels, se sont récemment réunis à l’Institut français (IF) du Gabon pour discuter de leurs travaux et, surtout, des résultats obtenus.

Lors de cette journée scientifique, les chercheurs ont présenté le fruit de leurs études sur les briques à base de sciure de bois ou encore sur les caractéristiques des variétés de manioc au Gabon, entre autres.

"Cette rencontre offrira un cadre unique pour promouvoir les travaux scientifiques menés au Gabon, en les évaluant dans des domaines tels que l’environnement, les énergies renouvelables, les sciences du bois, les sciences agronomiques et alimentaires, les sciences informatiques, le génie civil, les écomatériaux et le numérique", a déclaré le Pr Jean Émeri Etoughe Efe, directeur de l’IRT.

Ajoutant que cet événement permettra de découvrir la valeur ajoutée des travaux des chercheurs gabonais et d’identifier les opportunités de collaboration pour le transfert de technologie entre l’industrie, les centres et instituts de recherche et les universités.

Mais une fois ce savoir-faire identifié, quelle est la suite à lui donner ? Le rôle du chercheur est de produire du savoir. Une fois produit, il revient à l'administration technique de le valoriser.

À noter que cette Journée scientifique de l’IRT fait suite à l'atelier sur la recherche scientifique au Gabon, organisé à Lambaréné en juin dernier.

Au sortir de cette rencontre, les participants ont réitéré le souhait ardent de soutenir la recherche scientifique par des actions concrètes afin de parvenir à des résultats tout aussi concrets comme lors de ces assises de l'IFG.

L.R.A.

Libreville/Gabon