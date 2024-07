Démocratie et bonne gouvernance : quels progrès et défis dans les transitions politiques en cours en Afrique ?

COMMENT les Organisations de la société civile (OSC) peuvent-elles éviter ou endiguer la vague actuelle de recul démocratique et d'instabilité politique régionale ? Quel est le bilan des transitions politiques en cours actuellement en Afrique et les défis qu'elles posent ?

C'est pour répondre à ces questions que s'est tenu, récemment à Saly, au Sénégal, le Forum des organisations de la société civile sur le renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance et des transitions politiques inclusives en Afrique de l'Ouest et du Centre. Y prenant part, le Gabon, représenté par Zilida Efone Ondo de l'ONG Malachie et Nando Marat Abyla, du cercle gabonais des évaluateurs, ainsi que de nombreux autres ressortissants de la sous-région.

Organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en collaboration avec l'Union africaine (UA), ce forum avait pour objectif de jeter un regard sur les progrès réalisés dans les transitions politiques en cours en Afrique et les difficultés qu'elles posent. Car, si le cas du Gabon, parce que pacifique, est différent, il n'en est pas de même des transitions du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. « Pour nous, il s'agit de préserver la paix », pense Mme Efone Ondo.

Aussi, cette rencontre a-t-elle été, pour la jeune femme et les autres participants, très enrichissante par le partage d'expériences et de compétences. « Tous autant que nous étions, nous avons plaidé pour un retour à l'ordre constitutionnel pour ces États. » À l'issue du forum, les participants ont formulé des recommandations pratiques pour élaborer des stratégies et des actions efficaces afin de surmonter les difficultés et s'assurer que ces transitions conduisent à des transformations positives des structures politiques.

Des recommandations qui seront en discussion prochainement lors du dialogue de haut niveau sur le rôle de l'ONU et de l'UA dans l'appui aux transitions pacifiques et inclusives en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon