Grève aux Transports : la confédération générale des PME-PMI, mécontente

Alors que l’Intersyndicale du ministère des Transports et de la Marine marchande cherche à durcir sa grève, la Confédération générale des PME-PMI (CGPMEI) veut que les règles encadrant un débrayage soient respectées.

Vendredi dernier, ladite Confédération, conduite par son président, Emmanuel Marcos Zue Meye Eyene, s’est entretenue avec le ministre en charge des Transports, de la Marine marchande et de la Mer, le capitaine de vaisseau Loïc Moudouma Dinga. Au cours de cet entretien, Emmanuel Marcos Zue Meye Eyene, a exprimé son mécontentement face aux "conséquences des méthodes employées par les agents grévistes ".

Il estime que l’interruption des activités dans certaines administrations causerait du tort au fonctionnement des entreprises membres de cette Confédération en l’absence d’un service minimum tel que la loi l'exige.

"Nous avons saisi le ministre pour manifester notre mécontentement suite aux conséquences des méthodes employées par les agents grévistes. Méthodes dues à l’interruption brusque des activités administratives au sein d’un certain nombre d'administrations liées au département des Transports. Interruptions qui causent du tort aux activités des entrepreneurs membres de confédérations patronales. Nous avons estimé que le ministre devait écouter toutes les voix possibles, d’autant plus que nous représentons les entrepreneurs qui sont usagers de la direction générale barricadée", a déploré le président Zue Meye Eyene et les siens.

Lesquels se sont ensuite interrogés sur les raisons des barricades érigées à l’entrée de la Direction générale des transports terrestres après que les grévistes ont modifié leur préavis de grève.

La rencontre de vendredi passé a aussi permis de poser le problème des primes du troisième trimestre 2023 dont la destination, à ce jour, est inconnue.

Sur ce point, le ministre a annoncé l’ouverture d’une enquête par des services de la Direction générale des services spéciaux.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville Gabon