Covid-19 : sept nouveaux cas enregistrés à Libreville

Le ministère de la Santé a informé, le vendredi 5 juillet passé, que 7 nouveaux cas de maladie à coronavirus ont été enregistrés, le 2 juillet dernier, dans la capitale.

Ces malades représentent 4% des 162 tests réalisés, à la porte de l’aéroport international Léon-Mba, dans le cadre du programme de surveillance intégrée de la maladie et réponse. Il s’agit essentiellement de voyageurs en provenance de zones jugées à risque, selon les responsables de la Santé.

Le ministère de la Santé avait justement expliqué, le 28 juin dernier, suite à la difussion sur les réseaux sociaux d'une fake news relative à la présence au Gabon d'un coronavirus virulent, qu'il avait activé son dispositif de surveillance épidémiologique suite, entre autres, au retour des pèlerins de La Mecque.

"Seulement, le récent pèlerinage de nombreux compatriotes à La Mecque et le retour au Gabon d'autres voyageurs exposent notre pays au risque d'importation des cas de Covid-19. Par précaution et en toute responsabilité, le gouvernement, par le biais du ministère de la Santé, décide de renforcer le dispositif de surveillance épidémiologique par des opérations systématiques de dépistage et de prise en charge immédiate des cas avérés ; le cas échéant, de toutes les personnes en provenance des zones à risque, aux portes d'entrée aéroportuaires et terrestres", avait-il indiqué.

Pour rappel, c'est en mars 2020 que le premier cas positif au Covid-19 avait été enregistré au Gabon. Deux ans plus tard, toujours au mois de mars, les pouvoirs publics avaient levé toutes les restrictions liées au coronavirus.

Ces sept cas positifs s'inscrivent aussi dans le contexte d'une grippe saisonnière.

S.A.M.

Libreville/Gabon