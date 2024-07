Covid : le ministère de la Santé dément la présence d'un variant virulent

Le ministère de la Santé a démenti samedi l'information selon laquelle "un nouveau coronavirus dénommé Covid-Omicron XBB" sévirait au Gabon "depuis un certain temps".

D'après une note de service faussement attribuée au médecin-chef du centre de santé de London, et circulant sur les réseaux sociaux, ce prétendu variant serait "cinq fois plus dangereux que le variant Delta" et aurait "un taux de mortalité plus élevé".

Pour les responsables de ce département ministériel, il est juste question d'une fake news. Le ministère de la Santé a donc été contraint d'expliquer que les cas enregistrés au Gabon, dans le cadre du système de surveillance de routine, concernent la grippe saisonnière.

Toutefois, il a activé son dispositif de surveillance épidémiologique suite au retour des pèlerins à La Mecque. "Seulement, le récent pèlerinage de nombreux compatriotes à La Mecque et le retour au Gabon d'autres voyageurs exposent notre pays au risque d'importation des cas Covid-19. Par précaution et en toute responsabilité, le gouvernement, par le biais du ministère de la Santé, décide de renforcer le dispositif de surveillance épidémiologique par des opérations systématiques de dépistage et de prise en charge immédiate des cas avérés ; le cas échéant, de toutes les personnes en provenance des zones à risque, aux portes d'entrée aéroportuaires et terrestres. Toute autre information particulière préoccupante fera l'objet d'une information officielle", a-t-il affirmé.

Bien que le retour des pèlerins de La Mecque ait toute son attention, ce département ministériel a aussi indiqué qu'il surveille l'évolution des cas de coronavirus signalés dans certains pays occidentaux et africains depuis le début du mois de juin.

Ainsi, d'après un bulletin qui a été publié par Santé Publique France le 26 juin passé, 25 % des tests en laboratoire sont positifs dans l'Hexagone. Une augmentation qui reste toutefois modérée par rapport aux deux dernières vagues qui avaient sévi en France.

En attendant, au Gabon, les auteurs de la fake news impliquant malheureusement le centre de santé de London seraient recherchés par la Police judiciaire (PJ).

Serge A. MOUSSADJI

Libreville/Gabon