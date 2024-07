Football : Mario Lemina sera le capitaine des Wolves cette saison

Auteur d’une saison plus que réussie avec la formation anglaise, le milieu de terrain défensif du Gabon, Mario Lemina, a été désigné comme capitaine de l’équipe première de Wolverhampton Wanderers FC.

Malgré la présence de nombreux internationaux et stars, le Gabonais a été choisi pour sa rigueur et son fighting spirit. Dans le foulée, ce dernier n’a pas tardé à réagir sur ses réseaux sociaux.

« Honoré et reconnaissant d'avoir été nommé capitaine du Wolverhampton Wanderers FC. Je porterai ce brassard avec fierté et avec un profond sens des responsabilités. Prêts et motivés pour cette nouvelle saison, allez Wolves », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

La formation anglaise démarre ses premiers matchs amicaux contre West Ham (dimanche) et Crystal Palace (01/08), occasion pour le dossard 5 de se mettre déjà à son avantage.

Hans NDONG MEBALE

Tokyo/Japon