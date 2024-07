Baisse des frais de dossiers aux concours du supérieur: une mesure salutaire mais…

Une note d'information du ministère de l ' Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique circulant depuis mercredi soir sur les réseaux sociaux annonce la baisse de moitié des frais de dossiers aux concours d'entrée dans les grandes écoles et instituts publics de l'Enseignement supérieur sur la période de juillet-août 2024.

Ainsi, ces frais initialement fixés à 20 mille francs CFA par candidat sont ramenés à 10 mille pour la période indiquée. Une manière pour les autorités, conscientes du contexte de vie chère que traverse notre pays, d'élargir la participation à un plus grand nombre d'étudiants auxdits concours.

Une mesure diversement appréciée par des acteurs de l'enseignement supérieur. Pour le président de la mutuelle des étudiants de l'Université Omar-Bongo (UOB), Hans Saba Douh, cette mesure est à saluer d'autant plus que " dans un contexte économique difficile qui n'épargne pas la jeunesse gabonaise en général et étudiante en particulier, la baisse des frais de dossiers aux concours allège le coût et permet de donner une chance à un plus grand nombre. De plus, elle est en soi la matérialisation de l'engagement des autorités actuelles à soutenir la jeunesse gabonaise. C'est pourquoi, au nom de la communauté estudiantine, je remercie les autorités et les encourage à prendre davantage de décisions au bénéfice des populations vulnérables".

En revanche, pour les partenaires sociaux, notamment le Syndicat national des enseignantschercheurs (Snec), on pourrait aller encore plus loin.

"Le Snec- UOB ne peut que se réjouir de cette mesure d'autant plus que nous demandions la gratuité de ces concours. Parce qu'il est inadmissible que quelqu'un qui cherche du travail débourse encore de l'argent pour un dossier. Alors, c'est déjà à 10 mille, c'est un pas mais ce n'est pas encore assez. Donc au niveau du Snec-UOB, on va dire que c'est assez mitigé. Les nouvelles autorités de la Transition ont décidé de faire du social, qu'ils aillent au bout de leur politique. Mais c'est déjà cela. En rappelant que ce serait mieux quand même qu'on arrive aux frais de dossiers à zéro franc ", a plaidé le président du Snec-UOB, Mathurin Ovono Ebe.

Sveltana NTSAME NDONG

Libreville/Gabon