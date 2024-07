Tournée républicaine/Haut-Ogooué : entre légitimation et projection !

Le président de la Transition, Brice-Clotaire Oligui Nguema, a regagné la capitale gabonaise, dimanche en fin de journée. Après cinq jours, passés dans la province du Haut-Ogooué, à l'occasion de l'étape altogovéenne de sa tournée républicaine.

Une semaine qu'il a mise à profit pour écouter les difficultés des habitants de cette partie du pays, déposer des chèques en vue de booster le développement local et procédé à des visites de chantiers et autres poses de premières pierres, tout comme quelques inaugurations. Voilà ce qui relève du côté cour du récent séjour présidentiel dans le Haut-Ogooué.

Côté jardin, les analystes et autres observateurs du landerneau politique n'ont pas manqué d'y voir des enjeux voire objectifs nettement plus importants.

En effet, le chef de l'Etat, qui a ''joué à domicile'' (pour reprendre l'expression utilisée çà et là à Ngouoni, sa terre natale), a délivré plusieurs messages subliminaux.

Le premier consistant à montrer qu'aux côtés de ses compagnons d'armes du Comité pour la transition et la restauration des Institutions (CTRI), le régime d'Ali Bongo Ondimba à connu son épilogue, le 30 août dernier.

Pour le prouver, d'abord sur le plan de la forme, il s'est rendu dans cette province, accompagné d'une forte délégation. On a pu ainsi enregistrer la présence du Premier ministre, Raymond Ndong Sima, et une grande partie de son gouvernement, la quasitotalité des membres du CTRI et plusieurs hautes personnalitéscomme le président de la Cour constitutionnelle… Mieux, il aura asséné des vérités sur les motivations de sa prise de pouvoir, quelques minutes après l'annonce des résultats de la dernière élection présidentielle.

''Ali Bongo Ondimba ne gérait plus rien'', a-t-il déclaré. "Il se cachait derrière la porte pendant que sa femme nous insultait", a-t-il ajouté sur la place des Fêtes de Franceville.

Non sans préciser qu'à plusieurs reprises il avait averti quant aux conséquences désastreuses qu'aurait engendrées le tripatouillage pré et post-électoral. Avant de renchérir : "J'ai été fidèle et loyal jusqu'à quand il a confié le pays à sa femme Sylvia et Noureddin".

Lesquels, a-t-il fait savoir, se sont livrés avec la Young Team à une prédation économique à nulle autre pareille. Arguant avoir trouvé pas moins de 1000 milliards de dettes.

Depuis son accession à la magistrature suprême, il aura attendu l'étape du Haut-Ogooué pour verser sur la place publique le sujet. Le chef de l'Etat a invité les populations à ne pas gober comme parole d'évangile les allégations de maltraitance à l'endroit d'Ali Bongo Ondimba.

Et pour s'assurer que le message soit bien compris de tous, il s'est exprimé en téké, une langue usitée dans le Haut-Ogooué. En réalité, ces différentes sorties ont consisté à éclairer la lanterne de l'opinion publique et par la même occasion justifié l'acte du CTRI que certains fidèles et proches du président déchu considèrent comme un crime de lèse-majesté.

L’autre message subliminal, et pas des moindres, a gravité autour de la durée de la Transition et, par ricochet, sur l'issue de cette période exceptionnelle en République gabonaise. "Voter le oui au référendum. Le oui, c'est l'avenir. Le oui, c'est le changement", a-t-il martelé à chacune de ses sorties. D'autant plus que d'après lui, les investisseurs sont frileux en période de Transition.

C'est donc le lancement officiel ou officieux (cela dépend du prisme selon lequel on se place) de la campagne en faveur du ''oui'' à l'échéance électorale à venir qu'il a lancée, en choisissant le Haut-Ogooué.

Faisant sienne la maxime selon laquelle "il faut d'abord balayer sa cour avant de le faire chez le voisin".

Yannick Franz IGOHO

Franceville/Gabon