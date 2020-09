Cas actifs : seules sept provinces sont concernées

Selon le bilan épidémiologique dévoilé par le Copil, le 14 septembre passé, le Gabon compte désormais moins de 900 cas actifs.

Une baisse qui, si elle a commencé depuis plusieurs semaines, est plus perceptible tout au long des sept derniers jours. En effet, on dénombrait encore 1 022 cas actifs le 7 septembre et 950 personnes suivies, le 9 septembre. Cette diminution des cas se ressent au niveau de chaque province.

Ainsi, sur neuf provinces, seules sept sont encore fortement touchées par le Covid-19. Selon le Copil, la Nyanga et l'Ogooué-Ivindo, en dépit des tests réalisés (respectivement 205 et 182) durant la période du 25 juillet au 12 septembre, n'avaient plus de cas actifs. Et ces régions pourraient garder ce statut, sauf en cas de changement lors du prochain bilan.

Les récents dépistages placent l'Estuaire en première position (298 cas actifs). Cette région est suivie du Haut-Ogooué (206 personnes encore touchées), du Moyen-Ogooué (132), de l'Ogooué-Maritime (125), de la Ngounié (57), de l'Ogooué-Lolo (54) et du Woleu-Ntem (12).

Libreville/Gabon



Serge A. MOUSSADJI



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société