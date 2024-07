Franceville/Municipalité : Des vignettes de portières pour les transports urbains

Après quasiment deux années, sans numéros de portière, la délégation spéciale de la transition, pour la commune de Franceville, pilotée par Dominique Christian Ndjogho Cognot a remis de l’ordre autour du transport urbain, en attribuant à chaque taxi de ville, taxi bus et transport de marchandise (TM) des vignettes de portières. L’opération s’est faite vendredi 12 juillet 2024, à l’hôtel de ville, par le délégué spécial de la commune, ses adjoints et les délégués spéciaux d’arrondissements.

À cet effet, plusieurs transporteurs accompagnés du président du syndicat des transporteurs terrestres du Haut-Ogooué, Bervelly Ralph Obaka Ngari, ont pris d’assaut l’esplanade de la mairie. Ce sont près de 200 chauffeurs qui se sont acquitté de cette taxe. « En suivant les plus hautes instructions du président de la République, nous avons voulu rendre conforme le transport urbain dans la ville de Franceville. Depuis quelques années, les taxis circulaient sans numéros de portières et la ville était devenue le repère des clandos. Avec l’aide du syndicat, nous allons recenser et identifier tous les taximen. Afin d’avoir un transport plus organisé en conformité avec la réglementation en vigueur au Gabon », a déclaré Christian Cognot.

Le président du syndicat a encouragé les réfractaires à se conformer aux règles en vigueur « Chaque opérateur économique du secteur transport doit payer sa taxe municipale tout comme son impôt synthétique libératoire et la patente. Coller les vignettes aux portières c’est une opération louable. La mairie a édicté le bon fonctionnement de la ville et tous doivent se conformer », a martelé Obaka Ngari. La taxe de vignette est au coût annuel de 60 à 80 000 frs pour les petits taxis, les bus sont à 100 000 mil francs, les coasters à 120 000frs l’année. Après cette opération, les taximen devront s’acquitter du payement de la patente.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon