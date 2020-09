Patrice Neveu : "La relève se précise"

Mais également pour la rencontre amicale Gabon-Bénin, finalement prévue pour le 11 octobre prochain au Portugal. Et à cet effet, une délégation du ministère des Sports arrive dans quelques heures à Lisbonne pour régler les derniers détails de cette rencontre.

S'agissant de la relève, le technicien français, joint au téléphone par notre rédaction, s'est dit confiant quant à l'avenir de notre sélection. "Il était vraiment essentiel d'échanger avec ces jeunes pour les préparer à intégrer la sélection dans de meilleures conditions. Ils ont besoin de repères et de sécurité. Nous avons donc apporté, aux uns et aux autres, un discours franc, tout en indiquant les enjeux du football de haut niveau. Et à la lumière de ce que j'ai vu et entendu, je puis, sans risque aucun de me tromper, dire que la relève se précise", a-t-il expliqué.