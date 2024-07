Transparence : le gouvernement va rendre publics tous les contrats pétroliers, miniers et forestiers

Le Gabon vient de franchir une étape essentielle dans la transparence des activités de ses industries extractives et celles liées à l'exploitation du bois.

En effet, sur instructions du président de la Transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le ministre du Pétrole et du Gaz, Marcel Abéké, et son collègue de l’Économie, Mays Mouissi, ont coprésidé mercredi une réunion préparatoire concernant la publication des contrats et des permis des secteurs pétrolier, minier et forestier.

Cette rencontre a permis de discuter des modalités et des mécanismes qui doivent permettre dans les prochaines semaines de rendre publiques les informations essentielles contenues dans lesdits contrats.

Ceci, dans le but de garantir une meilleure transparence dans la gestion des ressources naturelles, renforcer la confiance des citoyens dans les institutions et garantir que les conditions négociées avec les entreprises soient équitables.

Au terme de cette séance de travail, il a notamment été décidé que les publications à venir seraient accompagnées de mesures visant à garantir leur accessibilité et leur compréhension par le grand public.

" Par cette action, les plus hautes autorités de l'Etat, en tête desquelles le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, réaffirment ainsi leur engagement en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance, éléments cruciaux pour le développement durable et la prospérité du Pays " s'est félicité le ministère de l'Économie.

Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/Gabon