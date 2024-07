Habitat : faciliter l'accès au logement pour tous

Soucieux du bien-être social des Gabonais, le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, à travers la mise à disposition de parcelles viabilisées, démontre sa volonté de faciliter l'accès au logement à un nombre croissant de ses compatriotes.

Dans cette optique, si la première phase du programme a mis en exergue la nécessité de mettre un terme à la vente illicite et en catimini des terrains dans notre pays, celle-ci a sur tout montré l'engouement des Gabonais pour accéder à la propriété.

En effet, en annonçant la première phase du projet d'aménagement foncier dans le sud du Grand Libreville, le CTRI affiche un peu plus sa volonté de toucher le plus grand nombre.

Lors de son point de presse, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre a indiqué "qu'on a déclenché une politique qui n'était pas assez bien développée dans notre pays. On ne va se limiter à cette phase, on va aller plus loin en touchant des zones viabilisées à l'intérieur du pays. L'idée est de mettre en place un programme qui va permettre à chaque Gabonais d'avoir un logement".

De fait, selon les informations divulguées par le membre du gouvernement de la Transition, il y a un besoin en parcelles dans notre pays estimé à plus de 250 000.

"C'est vous dire combien notre travail est considérable et que cela répond à la vision du président de la République", a-t-il fait savoir.

H.N.M

Libreville/Gabon