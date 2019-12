Taekwondo : La DGDI vainqueur de l’épreuve

Cinquante clubs de taekwondo, venus de Libreville et de Lambaréné, se sont affrontés le week-end dernier au gymnase du palais des sports de Libreville. Au programme : éliminatoires, finales des combats et de poomsae.

Pour la journée de dimanche, deux tatamis ont été aménagés par le comité en charge de l'organisation des différentes épreuves. Le public a pu ainsi suivre les différentes finales dans les huit catégories concernées. À l’issue des combats, avec 6 médailles d’or, 2 d’argent et 2 de bronze, la formation de la Direction générale de la documentation et de l'immigration (DGDI) a remporté avec panache cette 11e édition. Elle devance Yong TKD (3 médailles d’or, 1 d’argent, 2 de bronze) et Royal Ndzime (2 médailles d’or et 2 de bronze).

Pour les démonstrations de poomsae, l’équipe du Prytanée militaire A a obtenu la première place, avec une note 8/10. Elle est suivie de Hanseong Académie (7,5/10), vainqueur de la dernière édition. Le club de Lambaréné TKD termine au 3e rang avec (7/10).

Pour le président du comité d'organisation, Me Fulbert Ollomo Edzang, 6e dan et arbitre international poomsae, la grande innovation cette année était de mettre en valeur la compétition poomsae.



Prosper Sax NZE BEKALE



