Nécrologie : Frédéric Baader Zogo plus qu'un fils de Mimbeng

À la liste non exhaustive où figurent André Ofounda, Francis Sala Ngouah-Beaud, Ronny Mba Minko, Paul-Vincent Pounah, Luc Ossoudah, Joe Serge Mangala, Pierre-Marie Nzibe, François Akamba Mbongo, Sambat Mamadou, Mazarin Ngari Elingui et Pascal Migoula, s'est ajouté depuis le 5 juillet 2 024 Frédéric Ango Zogo, plus connu sous le pseudyme Frédéric Baader Zogo de Mimbeng, comme grande perte dans la presse sportive gabonaise.

L'émotion et les hommages exprimés sont l'illustration de ce que laisse ce journaliste à la retraite depuis trois ans : une trace indélébile. Aussi bien dans sa corporation que dans les milieux sportifs.

Là où demeuraient sa passion pour le journalisme et sa mission (humaine) de transmission à la jeune génération pour la reprise du flambeau.

Ce qui est désormais acquis c'est que Mimbeng (village du canton Ellelem, département du Woleu, dans la province du Woleu-Ntem, au nord du Gabon) ne vivra plus que de sa stèle en référence à la Deuxième Guerre mondiale. mais également de son fils le plus représentatif sur l'échiquier sportif national et international.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon