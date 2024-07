Vers la reprise de la coopération entre les gendarmeries gabonaise et française

Dans la ligne droite de la volonté partagée des présidents gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et français, Emmanuel Macron, de donner un nouveau souffle à l'axe Libreville-Paris, plusieurs pans de la coopération entre le Gabon et la France sont en mouvement.

C'est le cas, en ce qui concerne la défense, de la gendarmerie nationale qui est en train de redynamiser sa coopération avec la gendarmerie française. Cette nouvelle collaboration se fera sur plusieurs axes.

A savoir : le renforcement de la coopération en matière de formation, le maintien et le rétablissement de l'ordre public, la police technique et scientifique, la police judiciaire ; la coopération structurelle ; le renforcement des capacités opérationnelles des personnels ; etc.

Tous ces aspects ont été évoqués lors de la séance de travail que la ministre de la Défense nationale, la générale de corps d'armée Brigitte Onkanowa, et le patron de la gendarmerie française, le général d'armée Christian Rodriguez.

C'était lors de sa récente mission dans l'Hexagone où la générale Onkanowa, elle même gendarme, première femme africaine formée dans la prestigieuse école de Melun dans les années 1990, a pris part au Salon mondial de la Défense "Eurosatory".

Il faut souligner que cette séance de travail a été l'occasion pour la ministre de la Défense nationale et son hôte de faire un tour d'horizon sur la coopération entre les gendarmeries gabonaise et française.

O'N.

Libreville/Gabon