Qualifications Can 2025 : "Pas facile" mais "réalisable"

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) dont la phase finale va se disputer du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc a été effectué hier à Johannesburg, en Afrique du Sud.

S'agissant du Gabon, logé dans le Groupe B, en compagnie du Maroc (pays hôte), de la République Centrafricaine et du Lesotho, le sélectionneur national, Thierry Mouyouma n'a pas manqué de réagir à chaud à l'issue de ce tirage.

" Je suis satisfait du déroulement de ce tirage au sort qui, pour moi, n'est pas facile. Nous sommes trois prétendants pour une seule place, le Maroc étant déjà qualifié en tant que pays organisateur. Je sais que la qualification est réalisable, mais nous devons respecter nos adversaires '', a-t-il dit.

L'ancien international Alain Djissikadie pense de son côté que " les Panthères ont largement la place de se qualifier pour la CAN au Maroc.Avec la belle organisation et le bon état esprit du groupe prôné par le nouveau staff technique des Panthères, tout reste possible. Ce sont les facteurs majeurs à mon avis."

Pour sa part, Joseph Louba, ancien international gabonais, pense également qu'au regard de ce tirage, le Gabon a toutes ces chances.

" Sans sous-estimer les autres adversaires, car nous sommes en sport, il appartient désormais aux instances habilitées en pareilles circonstances de mettre en place une bonne préparation pour que les Panthères se qualifient. Ne pas le faire pour ne pas se qualifier ne saurait être justifié ", a-t-il pronostiqué.

PSNB

Libreville/Gabon