Bilan de la saison de nos expatriés : Noha Lemina à la peine

Situation particulière pour le frère cadet de Mario, qui avait impressionné durant les matches de préparations de la saison 2023- 2024, lors de la tournée asiatique du Paris Saint-Germain (PSG), avant de connaître deux clubs en prêt lors de la même saison.

Un premier prêt à la Sampdoria Gênes (Série B, Italie) avec l'espoir de grandir sous les ordres de l'ancien maître à jouer de l'AC Milan, de la Juventus Turin et de la Squadra Azzura, la sélection italienne, Andrea Pirlo.

Noha Lemina a très vite déchanté en Italie et a dû se contenter d'un seul match avec l'équipe première de Gênes, pour huit apparitions avec sa réserve. Intervient ensuite un deuxième prêt, cette fois à Wolverhampton où il retrouve son aîné Mario en Premier League anglaise.

Pour autant, il ne dispute pas le moindre match sous les couleurs jaunes et noires. Le média en ligne RMC Sport nous apprend aussi que l'option d'achat de 1 million d'euros (650 millions de francs) dont disposera le club anglais en fin de saison (2023-2024) pourrait être levée ou non, unilatéralement, par Noha Lemina.

En clair, c'est lui qui décidera de poursuivre son aventure chez les Wolves (Loups) la saison à venir ou de retourner au PSG, où son contrat court jusqu'en 2025.

S'il décide de rester à Wolverhampton, où son grand frère Mario Lemina fait partie des cadres de l'équipe première, Noha Lemina signera alors un contrat de cinq ans, jusqu'en 2029, toujours selon RMC Sport.

Âgé de 18 ans, Noah Lemina a été convoqué pour la première fois avec les Panthères par Thierry Mouyouma pour les matches contre la Côte d’Ivoire et la Gambie, disputés le 7 et le 11 juin écoulés. Matchs comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2026.

Malheureusement, il sera forfait pour n'avoir pas récupéré entièrement de sa blessure.

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon