Football : Noha Lemina sur la liste des indésirables du PSG

Sensation du Paris Saint-Germain pendant la tournée de présaison 2023- 2024 au Japon, notamment lors du match de préparation contre Al-Nassr le 18 juillet 2023, Noha Lemina a par la suite peiné à trouver la bonne carburation.

Le futur international gabonais n’a pas su, en effet, confirmer les espoirs placés en lui.

En raison de son faible temps de jeu et de la concurrence à son poste, le frère cadet de Mario, qui avait vu de nombreuses écuries européennes lui proposer un temps de jeu garanti, se fera en effet prêter à la Sampdoria de Gênes, en 2e division du championnat d'Italie. Mais le natif de Libreville y mangera son pain noir.

De retour prématuré au PSG, il n’entrera toujours pas dans les plans de l'entraîneur espagnol Luis Enrique.

Audacieux et ambitieux, celui qui totalise 4 buts et 1 passe décisive en seulement 5 apparitions en Youth League la saison dernière, va ensuite vivre un bail sans éclats de six mois en Angleterre à Wolverhampton, aux côtés de son frère aîné.

Une aventure bien terne qui ne l’aura pas vu fouler les pelouses de Premier League. Le PSG, qui a débuté sa présaison le 15 juillet, a rapidement tranché avec le joueur encore sous contrat jusqu'en 2027.

En le plaçant dans un loft de huit joueurs indésirables, aux côtés notamment de Renato Sanches, Juan Bernat et Colin Dagba.

Lemina va néanmoins pouvoir poursuivre sa préparation sur le Campus de Poissy (le camp d'entraînement du club), mais à l'écart de l'équipe première, en attendant de trouver une porte de sortie.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon