Panthères : Didier Ibrahim Ndong se met à la disposition de Mouyouma

Le 21 novembre 2023, Didier Ibrahim Ndong, dans un post publié sur sa page Facebook, annonçait à l'opinion nationale et internationale son retrait de l'équipe nationale pour convenance personnelle.

Près d'un an après sa décision, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. D'abord le maintien de son club, Al-Riyadh, en première division (Saudi Pro League) et sa récente rencontre avec les membres du staff technique des Panthères.

" L'équipe nationale me manque ! Et faisant suite aux entretiens positifs que j'ai eus avec le staff technique des Panthères, je me mets désormais à la disposition du sélectionneur national Thierry Mouyouma en cas de besoin ", renseigne l'international gabonais lors d'un entretien accordé hier à notre Rédaction. Non sans revenir sur ce qu'a été son parcours en sélection.

"J'ai connu toutes les catégories en sélection, et avec le temps, j'ai compris que l'intérêt de la sélection passait avant le nôtre ", a-t-il conclu.

W.N.

Libreville/ Gabon