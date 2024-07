Franceville/Formation : Les amateurs de l’audiovisuel à l’école du professionnalisme

Les jeunes amateurs du secteur audiovisuel de la ville de Franceville ont bénéficié samedi 06 juillet dernier, à l’hôtel de ville, d’une Masterclass initiée et animée par le réalisateur producteur audivisuel, Erna Ndouogho, plus connu sous Elkana de son nom d’artiste.

Dans le but d’inciter la cible à se professionnaliser. La Masterclass de Franceville, rentre dans le cadre d’un programme national, qui s’ouvre par le Haut-Ogooué. Sous le thème : L’audiovisuel de l’amateurisme au professionnalisme. Cette thématique va d’un constat fait par le réalisateur, producteur qui totalise près de 23 ans d’expérience dans le secteur « J’ai constaté que nous avons peu de professionnels mais beaucoup d’amateurs.

Au niveau de Potos, il y a beaucoup de chuteurs, des jeunes passionnés des métiers de l’audiovisuel mais qui n’ont pas les rudiments nécessaires pour bien exercer. Il fallait donc échanger avec eux pour éviter qu’ils ne commettent les mêmes erreurs que les aînés », a souligné Elkana. Le conférencier s’est appesanti sur les qualités d’un professionnel, à savoir le sérieux, le choix de son corps de métier, les moyens de se former et de se recycler.

Pour les participants, cette Mastercass a suscité une vocation. « Au lieu d’être amateur, il faut bien se former afin d’avoir une spécialité et en faire un métier. Je compte bien me former », a signifié Sarah Simba. L’audiovisuel est un secteur en plein essor au Gabon, estime le producteur, « Nos dirigeants devraient mettre un accent particulier sur ce secteur qui est prometteur d’avenir. Les jeunes ont besoin de chance pour évoluer dans ce secteur », a-t-il renchérit. Après Franceville, cap sur Moanda et Okondja.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon