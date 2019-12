Festivités de la Noël : Le couple présidentiel au chevet des jeunes pensionnaires du CHU Jeanne Ebori

Ali et Sylvia Bongo Ondimba ont non seulement procédé à la distribution de cadeaux, ce samedi 21 décembre 2019, mais également apporté de la chaleur aux enfants contraints de passer les fêtes de fin d'année à l'hôpital, réaffirmant leur engagement constant à leurs mamans.

Les jeunes pensionnaires des services de pédiatrie et de néonatalogie du Centre hospitalier universitaire mère-enfant fondation Jeanne-Ebori (CHUMEFJE) étaient à l'honneur, le samedi 21 décembre dernier. Le couple présidentiel s'est rendu à leur chevet ce jour-là, afin de leur apporter de la chaleur, témoigner du réconfort et surtout réaffirmer leur engagement à leurs parents. Accueillis avec faste et solennité, dans un décor féerique, Ali et Sylvia Bongo Ondimba ont reçu un bain de foule du personnel de cette structure hospitalière de pointe, avant de passer à la distribution des cadeaux aux enfants internés.

C'était en présence, notamment, des ministres en charge des Solidarités nationales, Prisca Koho Nlend, et de la Santé, Dr Max Limoukou.

Attentifs aux préoccupations de leurs compatriotes, le chef de l'État et son épouse ont d'abord marqué un arrêt à leur arrivée sur les lieux, pour écouter les doléances d'une dame, usager du CHUMEFJE. Celle-ci a été rassurée par le couple présidentiel qu'une suite favorable sera donnée à sa requête. C'est aussi la résultante de la magie de Noël, propice à partager des instants de joie, de communion et de solidarité.



Frédéric Serge LONG



