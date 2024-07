Football : début de Sidney Obissa avec Seraing

Libre de tout engagement depuis son départ de Francs Borains (Belgique) cet été, Sidney Obissa, qui a trouvé dernièrement un nouveau point de chute au RFC Seraing en Challenger Pro League (D2 Belge), en s'engageant pour un contrat d’un an, a effectué ses débuts avec le club le 17 juillet dernier en disputant une rencontre amicale face au Standard de Liège (1-0).

Pour son deuxième match de pré-saison disputé trois jours plus tard contre le MVV Maastricht, club de division 2 néerlandaise, le défenseur central gabonais (remplacé par Lukebadio, 60e) et son club se sont inclinés (0-2).

Pour sa nouvelle aventure, Obissa a vite fait de planter le décor.

'' Mes objectifs sont multiples. D'abord, m’imposer dans cette équipe. Puis, de montrer de quoi je suis capable. Ensuite, d’apporter une certaine sérénité. J’ai déjà effectué un an dans ce championnat et je le connais. Enfin, ce sera de faire de bons résultats avec l’équipe, la maintenir au plus vite et voir ce qui est possible de faire '', a-t-il annoncé.

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon