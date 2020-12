Ligue des champions de la Caf  : Bouenguidi Sports rêve d'exploit

Forte d'une trentaine de membres, dont 20 joueurs, la délégation congolaise est à Libreville depuis dimanche. S'ils sont naturellement favoris sur le papier, au regard de leur prestige, les Corbeaux de Lubumbashi affronteront un novice qui ne manque pas d'ambition.

Dans la tête du portier Dallian Ghislain Toung Allogho, de Junior Bayanho Aubyang, son animateur du jeu, ou encore de Lariva Yannick Moussounda Ivounda et Vianney N’Na Ango qu'il a eus au CMS ; du capitaine Jean-Luc Tchibinda et autres Stécy Ndjengue, Jeff Batoubanene, Joe Boussougou et Floriss Djave, les ingrédients semblent réunis pour réussir l'exploit avant la manche retour. "L'humilité, la détermination, la solidarité, le don de soi et le respect des consignes sont autant d'éléments sur lesquels nous devrons nous appuyer", a indiqué Brice Ondo.