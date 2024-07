Plurméa au secours des mangroves

Du 25 au 27 juillet prochain , le Programme de lutte pour la réhabilitation et la protection des mangroves et autres écosystèmes aquatiques (Plurméa), en collaboration avec d'autres associations et l'administration de tutelle, célébrera la Journée internationale des mangroves.

Mais avant, cette communauté a fait un arrêt et posté sur sa page Facebook ses nombreuses réalisations en faveur de cet écosystème. On retient ainsi que depuis 2013, elle n'a eu de cesse de promouvoir les bonnes pratiques de conservation de l'environnement.

Elle aura aussi sensibilisé de nombreuses populations locales au rôle et à l'importance des écosystèmes aquatiques. "Le Plurméa, dans son objet a pu reboiser 50 ha de mangroves dans les communes d’Akanda, Libreville et Owendo", lit-on sur la publication faite à l'attention des membres de la communauté et du public.

Autres réalisations à mettre à son actif : 20 cartographies et une application mobile sur la mangrove du Gabon.

À quoi il faut ajouter la sensibilisation de 300000 personnes à travers des visites d’échanges, les présentations dans les écoles et lycée, les rencontres avec les chefs de quartier et les maires, la pose de panneaux, des conférences, des médias télévisés et en ligne.

Parce que la base ce sont les tout-petits, 2000 élèves, à travers l'éducation à l'environnement et les sorties pédagogiques entreprises par le Plurméa, ont été touchés dans les établissements scolaires.

En ce qui concerne la célébration de la Journée internationale des mangroves, le Plurméa rappelle avoir participé justement à 10 célébrations des Journées mondiales et internationales.

Marquant ainsi sa pleine implication dans la préservation de cet écosystème.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon