Constitution : une révision en perspective

Un article qui, on s'en souvient, en octobre 2018, au moment de l'accident vasculaire cérébral (AVC) dont avait été victime le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, à Ryad, en Arabie saoudite, avait été au centre d'une vive polémique et de multiples interprétations. La Cour constitutionnelle avait été, à l'époque, taxée, par une partie de l'opposition gabonaise, d'avoir modifié unilatéralement la Constitution en introduisant la "notion d'indisponibilité temporaire du président de la République", jusque-là pas prévue par la mère des lois.

Bref, cette révision constitutionnelle devrait avoir des incidences significatives sur le fonctionnement du Parlement. D'autant qu'elle prévoit la réorganisation des travaux parlementaires en une session unique par an, du premier jour ouvrable du mois d'octobre au dernier jour ouvrable du mois de juin, et non plus deux sessions comme c'est le cas actuellement. Avec ceci que les sénateurs seront désormais, pour partie, élus au suffrage universel indirect et nommés par le président de la République. Non sans observer que "la mise en danger de l'intégrité des sièges des institutions" intégrera le champ des crimes de haute trahison punis par la loi. De quoi dissuader tous ceux qui, en période électorale notamment, s'attaquent aux sièges et bâtiments publics.