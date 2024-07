Emmanuella Atora Eyeghe : "Mettre toutes les chances de mon côté pour que quelque chose se passe"

• L'Union : Emmanuella Atora , vous êtes en préparation depuis plusieurs mois à Dubaï. Comment se déroule votre stage ?

- Effectivement, je suis en stage de perfectionnement depuis bientôt trois mois à l'Olympic combat centre de Dubaï. Les entraînements au quotidien sont d'un niveau mondial avec des encadreurs de qualité. En matinée, je suis en salle pour la séance de musculation et de condition physique. En après-midi pour parfaire ma technique de combat…

Vous avez donc trouvé des conditions idoines surplace.

- Les choses se passent bien ! Je suis bien suivie, et cela me donne plus de confiance en moi. Surtout pendant les séances individuelles qui me permettent de cerner mes forces et mes faiblesses. Le staff d'encadrement est à l'écoute, disponible. J'ai aussi eu l'occasion de faire des training camps avec d'autres filles de ma catégorie, notamment de Russie, du Kazakhstan, du Pakistan et bien d'autres. Tout se passe très bien.

Vous allez débuter le 8 août votre premier combat directement en 8e de finale. Donc à 2 combats d'une médaille. Celle-ci est-elle possible ?

- Je ne vais pas à Paris en victime expiatoire. Je vais tout donner pour représenter valablement mon pays, le Gabon. Mettre toutes les chances de mon côté pour que quelque chose se passe.

Le mot de fin

- Je laisse tout entre les mains de Dieu et que sa volonté se fasse.

Entretien réalisé par Willy NDONG

Libreville/Gabon